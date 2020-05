Emergenza Coronavirus: il Regno Unito supera l'Italia per numero di morti

Il Regno Unito supera l’Italia per il numero dei morti dall’inizio della pandemia Covid-19. Lo ha annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa Dominic Raab, Primo Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari esteri, aggiungendo altresì che questi conteggi andranno verificati col passare del tempo: “Avremo dati certi soltanto quando la pandemia sarà finita”. A oggi, comunque, i decessi in UK dall’inizio dell’epidemia sono ufficialmente 29.427, contro i 29.315 del nostro Paese.