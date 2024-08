Emerson Royal e il rito di iniziazione dei nuovi arrivati: il brasiliano canta insieme al gruppo e Leao fa da regista

In attesa di affrontare la Lazio domani sera all'Olimpico alle 20.45, nel ritiro del Milan di Fonseca si respira un'aria positivo e di un gruppo che, nonostante una falsa partenza sembrerebbe esser unito e affiatato. Tutto ciò è dimostrato dalla Storia Instagram postata da Leao sul proprio profilo, che ritrae ballare e cantare il neo difensore brasiliano Emerson Royal in quello che nel calcio di oggi è diventato un vero e proprio rito di iniziazione per i nuovi arrivati.

Il rito di iniziazione per Emerson Royal, regista Rafa Leao.