Emerson Royal: "Felice per le parole di Cafu. Col Milan posso conquistare la Seleção"

Emerson Royal ai microfoni di Sky a pochi minuti da Milan-Brugge ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Mi sento sempre più in fiducia, assolutamente. C'è sempre difficoltà ulteriore in partite come queste, ma io mi alleno ogni giorno anche a casa per stare sempre meglio e aiutare i miei compagni".

Cafu ha speso belle parole per te, dice che puoi conquistare la maglia del Brasile grazie alle prestazioni al Milan

"Assolutamente, è possibile. Penso di avere le capacità e Cafu per me è una leggenda. Sono davvero contento che lui abbia speso queste parole per me".

Sull'impatto con il Milan. Ti senti a tuo agio?

"Assolutamente. Da parte mia cerco sempre di aiutare la squadra e fare il mio lavoro. Penso solo alla squadra, ai miei compagni che sono fantastici e sin dal primo giorno provano ad aiutarmi".

Partita decisiva?

"Ogni partita è importante per noi. Dobbiamo sicuramente vincere stasera, abbiamo perso le prime due partite e sappiamo quanto sia importante. Daremo tutto per conquistare i tre punti".