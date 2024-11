Emerson Royal un disastro: "Bullizzato da Cambiaso e Yildiz". Voti tra il 4,5 ed il 5,5

Il Milan pareggia contro la Juventus e si allontana sempre di più non solo dalla vetta della classifica, ma anche dal quarto posto, che oggi potrebbe arrivare a distare addirittura 9 punti. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Emerson Royal:

La Gazzetta dello Sport 4.5: "Bullizzato da Cambiaso e Yildiz, mai protetto da Musah. Spende un giallo per limitare i danni. Cerca di redimenrsi con un colpo di testa offensivo. Non basta".

Il Corriere dello Sport 5.5: "Non attacca mai e Yildiz gli va via in modo facile tre o quattro volte".

Tuttosport 5: "Una sola chiusura da ricordare su Yildiz - in recupero a limite area -, per il resto viene sempre saltato nell'uno contro uno dal turco, che avrebbe anche potuto osare di più. Inoltre è un raro esempio di brasiliano che va in difficoltà quando c'è da dare del tu a un pallone".

Il Corriere della Sera 5: "Goffo e in ritardo. Dà sempre la sensazione di esser lì lì per combinare un guaio. Batticuore".

La Repubblica 5: "Yildiz lo mette sovente in croce. Attacca con disordine generoso".

LA PAGELLA DI EMERSON ROYAL A CURA DI MILANNEWS.IT

EMERSON ROYAL 5: i fischi all’annuncio della sua sostituzione sono la foto più fedele della sua prestazione. Si divora l’occasione più grande del primo tempo, quando non mette il pallone nello specchio della porta di Di Gregorio. Impreciso, non ne azzecca mezza in fase di proposizione. Il campo non mente mai.