Empoli, Andreazzoli: "Fiorentina-Genoa? Spero sia tutto regolare"

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, si è così espresso in conferenza stampa su Fiorentina-Genoa, sfida salvezza che potrebbe essere decisiva per la permanenza in serie A dell'Empoli: "Non voglio nemmeno pensare che di là facciano i conti su di noi, presumo e mi aspetto che di là vada tutto regolare. Non è un problema mio. Rischio euforia? Non c’è. Quattro partite fa le abbiamo pensate come tutte da vincere. Questa è la nostra partita, non pensiamo ad altro".