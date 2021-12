Empoli-Milan, gran partita ed un assist: Saelemaekers ultimo MVP del 2021

Alexis Saelemaekers è stato scelto come uomo partita del match di ieri sera che i rossoneri hanno vinto contro l’Empoli. Il Milan ha dedicato al belga un post sui profili social in cui ha scritto: “Una gran partita condita anche da un assist: è Saelemaekers il vostro ultimo MVP del 2021”.

Following a super performance, Alexis is awarded the last @emirates MVP of the year. Well in!



