Empoli-Milan, mister Zanetti aspetta il rientro dei 13 giocatori convocati in nazionale: ecco chi sono

Sabato sera il Milan affronterà l’Empoli in trasferta. La squadra di mister Paolo Zanetti, come riportato nei giorni scorsi dal sito ufficiale del club, ha avuto ben 13 calciatori convocati in nazionale. Essi sono:

Nedim Bajrami e Ardian Ismajli (Albania)

Liberato Cacace (Nuova Zelanda)

Petar Stojanovic (Slovenia)

Razvan Marin (Romania)

Martin Satriano (Uruguay)

Guglielmo Vicario (Italia)

Samir Ujkani (Kosovo)

Nicolò Cambiaghi e Fabiano Parisi (Italia U21)

Koni De Winter (Belgio U21)

Duccio Degli Innocenti e Jacopo Fazzini (Italia U20)