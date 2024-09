Episodio Theo-Leao, Maignan a difesa del terzino francese: la storia su Instagram

Theo Hernandez e Leao sono in questo momento al centro delle polemiche dopo il gesto del mancato ricongiungimento con Fonseca e compagni durante un cooling break in Lazio-Milan. Il francese ha parlato nel post a Milan TV. "No niente, solo che eravamo entrati da due minuti. Non è nulla contro l'allenatore e la squadra. Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. La gente parla dice cose non vere. Io e Rafa siamo con la squadra. Quello è l'importante".

A difesa del suo compagno di nazionale, il portiere del Milan, Mike Maignan ha pubblicato sui social una foto insieme a Theo. Una semplice foto, ma quello che conta è il messaggio: due cuori, uno rosso e uno nero. Un segno di vicinanza sia per il francese che per la squadra.