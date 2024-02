Equilibrio nei tiri in porta e possesso palla del Milan, ma è il Monza a segnare di più: i numeri del match

Dopo un ottimo momento di forma in Serie A, il Milan crolla malamente contro il Monza per 4-2 al termina della solita, strana partita dei rossoneri che hanno dovuto inoltre giocare più della metà del secondo tempo in inferiorità numerica per la sciocca espulsione di Jovic. Nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, nel finale i rossoneri crollano sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno.

Riportiamo così le statistiche della partita, con i rossoneri che calciano più volte rispetto al Monza (17 a 12), mentre i tiri nello specchio della porta sono 6 per entrambe le squadre. Anche il possesso palla è stato del Milan, con 51% a 49%, mentre per quanto riguardano i corner è stato il Monza ad essere maggiormente pericoloso calciandone 7, rispetto ai soli 3 del Milan. Sette cross del Milan contro i 5 del Monza, con i ragazzi di Pioli che proprio da palla inattiva avevano trovato la rete di Giroud dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.