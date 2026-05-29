Eranio amareggiato: "Una volta i giocatori volevano venire solo al Milan, ora non è così"

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Stefano Eranio ha commentato amareggiato la situazione attuale del Milan e di come è cambiata la percezione del club nei giocatori di oggi

Il Milan è alle prese con l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni, la quarta in quattro anni dell'era Gerry Cardinale. Presentando lo spin-off Legends del suo podcast Derbyssimo condotto con Stefano Fisico, l'ex calciatore rossonero ieri ha parlato del Milan e ha offerto il suo punto di vista in merito ad alcune tematiche legate al mondo milanista. In particolare le sue dichiarazioni sono state riportate da Tuttosport.

ERANIO AMAREGGIATO SUL MILAN

Nel suo commento sul Milan attuale, l'ex giocatore milanista Stefano Eranio ha commentato amareggiato: "Bisogna lavorare meglio a livello societario. E avere una figura presente, con voce in capitolo, esattamente come era un tempo. Sarà irraggiungibile perché i Berlusconi, Galliani e Braida non li trovi facilmente e ora parti quantomeno già da un problema: quello che non puoi avere le prime scelte. Una volta i giocatori volevano venire solo al Milan, ora non è così".