Eranio incorona Theo: "Può diventare il giocatore più forte del ruolo"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Theo Hernandez: "Il terzino deve fare bene il difensore. Se lui migliorasse alcune sfumature in fase difensiva, considerando che dalla metà campo in su è già un giocatore devastante, può diventare il giocatore più forte in quel ruolo. Dentro la sua area si vede che ad oggi gli manca esperienza, ma può imparare solo vivendo certe situazioni".