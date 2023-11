Errori sui corner e nelle ultime scelte: la risposta di Calabria

Davide Calabria è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nell'incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Le parole del capitano rossonero sui gol uguali subiti da corner: "Si abbiamo affrontato il problema in questi giorni cercando di sistemare delle situazioni che potevamo fare meglio". Poi una risposta anche sulle tante ultime scelte sbagliate negli ultimi metri, anche contro la Fiorentina: "Dobbiamo farlo lavorando e analizzando il video: io stesso ho sbagliato un passaggio. Siamo giocatori di alto livello, dobbiamo capire gli errori e fare meglio sul campo"