Eskås designato arbitro per Milan-Liverpool: i precedenti in Champions

La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di martedì della prima giornata di Champions League. La gara di San Siro, in programma martedì alle 21, tra Milan e Liverpool è stata affidata al fischietto norvegese Espen Eskås. Per il direttore di gara sarà la quinta partita di Champions League in carriera: la quarta ai gironi. Il punto più alto un ottavo di finale l'anno scorso tra Manchester City e Copenhagen. Investitura importante dunque per l'arbitro scandinavo che non ha mai diretto nè Milan nè Liverpool.

Questa la designazione completa:

Arbitro

Espen Eskås NOR

Assistenti

Jan Erik Engan NOR

Isaak Elias Bashevkin NOR

IV Uomo

Kristoffer Hagenes NOR

VAR

Bastian Dankert GER

Assistente VAR

Christian Dingert GER