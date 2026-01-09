Esordio a San Siro, Fullkrug: "Mi sarebbe piaciuto segnare per vincere: questo club ha un'aura magica"

vedi letture

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Com'è esordire a San Siro?

"Due anni fa ho giocato a San Siro con BVB in Champions League. Era la mia prima volta a San Siro, poter giocare qua con la maglia del Milan è diverso. Questo club ha un'aura magica, è magia poter giocare col Milan a San Siro: sono grato per questa possibilità. I tifosi mi hanno regalato una prima serata magnifica. Mi sarebbe piaciuto segnare per vincere, sarebbe stato il debutto perfetto. Purtroppo ci portiamo a casa solo un punto ma ci saranno altre belle serate, non ho dubbi".