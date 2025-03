Esperimento Joao Felix fallito. Andrà via dal Milan insieme a Conceiçao

L'esperimento Joao Felix al Milan è fallito. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il talento portoghese non sarà confermato nella rosa rossonera della prossima stagione. E pensare che l'esordio con la Roma aveva lasciato intravedere grandi possibilità per Joao con la maglia del Diavolo, tanto da far parlare subito di eventuali contatti col Chelsea per lavorare subito alla permanenza. Invece, la mossa orchestrata da Jorge Mendes ad oggi è miseramente fallita, anche per colpa del flop di mister Sergio Conceicao in panchina.

Conferma improbabile con l'addio del connazionale Conceicao

Ad eccezione della sfida coi giallorossi, il portoghese non ha praticamente mai convinto, venendo relegato in panchina dallo stesso Conceiçao nelle ultime uscite stagionali del Milan. Per questo la rosea stamattina scrive che il futuro del numero 79 rossonero sembrerebbe essere segnato, anche perché con l'addio oramai scontato del connazionale che siede in panchina è difficile ipotizzare la sua permanenza, che comunque sarebbe stata oggetto di discussione.

I numeri stagionali di Joao Felix al Milan

In questa stagione il classe 1999 ha finora collezionato 9 presenze con un gol e un assist tra le fila del Milan. I minuti da lui giocati, contando tutte le competizioni, sono stati invece 595.