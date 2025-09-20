Estupinan a MTV: "Siamo molto contenti per la vittoria. Mi sento molto bene, sto migliorando partita dopo partita"

Nel post partita di Udinese-Milan Pervis Estupinan è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "La verità è che siamo molto contenti. Abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo studiato l'avversario per capire dove potessimo attaccante l'avversario e l'abbiamo fatto. Adesso torniamo a casa con i 3 punti insieme. Grazie ai miei compagni, ai tifosi che ci hanno seguito e niente. Contento e dobbiamo continuare e pensare a martedì".

Come ti senti ora?

"Bene. È il risultato del lavoro quotidiano, settimanale. Gioco con giocatori molto bravi, sia con i piedi come Modric, che molto attenti come Pavlovic. Mi sto trovando molto bene con i miei compagni e sto migliorando partita dopo partita".

Come ti stai trovando con Allegri?

"Molto molto bene. È un allenatore molto sorridente, che scherza molto, ma quando c'è da lavorare fa sul serio. Ci sta dando idee, ci sta dicendo come affrontare le squadre partita dopo partita e i risultati si stanno vedendo".