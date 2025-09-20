Estupinan a MTV: "Siamo molto contenti per la vittoria. Mi sento molto bene, sto migliorando partita dopo partita"
Nel post partita di Udinese-Milan Pervis Estupinan è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "La verità è che siamo molto contenti. Abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo studiato l'avversario per capire dove potessimo attaccante l'avversario e l'abbiamo fatto. Adesso torniamo a casa con i 3 punti insieme. Grazie ai miei compagni, ai tifosi che ci hanno seguito e niente. Contento e dobbiamo continuare e pensare a martedì".
Come ti senti ora?
"Bene. È il risultato del lavoro quotidiano, settimanale. Gioco con giocatori molto bravi, sia con i piedi come Modric, che molto attenti come Pavlovic. Mi sto trovando molto bene con i miei compagni e sto migliorando partita dopo partita".
Come ti stai trovando con Allegri?
"Molto molto bene. È un allenatore molto sorridente, che scherza molto, ma quando c'è da lavorare fa sul serio. Ci sta dando idee, ci sta dicendo come affrontare le squadre partita dopo partita e i risultati si stanno vedendo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan