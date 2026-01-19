Estupinan sui social: "Fidati del percorso, il lavoro paga sempre"

Ieri alle 22:40
di Francesco Finulli

Pervis Estupinan nella partita di domenica sera a San Siro contro il Lecce, vinta 1-0 dal Milan grazie al primo squillo in rossonero di Niclas Fullkrug, è stato schierato nuovamente titolare da Massimiliano Allegri: un segnale che il tecnico milanista e il suo staff credono nel laterale ecuadoregno nonostante una prima stagione in Serie A ricca di difficoltà. 

La gara del laterale ex Brighton, tutto sommato, è stata positiva come quelle di tutti gli altri componenti della formazione rossonera scesi in campo contro la formazione di Eusebio Di Francesco. Nel festeggiare la vittoria sui propri canali social, Pervis Estupinan ha deciso di caricarsi con una frase motivazionale che recita così: "Fidati del percorso, il lavoro paga sempre. Tre punti in più in casa. Forza Milan!".