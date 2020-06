Euro 2020: Mancini dialoga su social con i ct rivali

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Calcio, ma anche tanto social in vista degli Europei dell'anno prossimo. Il Ct della nazionale azzurra Roberto Mancini e i colleghi Vladimir Petkovic (Svizzera), Ryan Giggs (Galles) e Senol Gunes (Turchia) saranno infatti protagonisti dell'iniziativa lanciata dalla Federcalcio elvetica (SFV-ASF) sui propri canali social e web per celebrare in un modo abbastanza inedito gli europei 2020, slittati all'anno prossimo. A partire da oggi, 13 giugno, data che avrebbe segnato il debutto della nazionale rossocrociata contro il Galles nella massima competizione continentale, il Ct elvetico Petkovic interagirà con i colleghi avversari sui profili Instagram, Twitter e Facebook in funzione del calendario del torneo. Mancini sarà ospite centrale mercoledì 17, data di Italia-Svizzera, quindi domenica 21 sarà la volta del tecnico dei turchi Gunes. "Il progetto -rende noto la Figc- vede direttamente coinvolte le 4 federazioni, attivamente impegnate nella condivisione dei contenuti sulle rispettive piattaforme proprietarie, a sancire una volta di più l'eccellente spirito di collaborazione che intercorre nella famiglia del calcio europeo". Ulteriori dettagli sul nuovo calendario degli europei saranno resi noti mercoledì al termine del Comitato Esecutivo previsto a Nyon. (ANSA).