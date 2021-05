Euro 2020, ok ad ampliare le rose a 26 giocatori: i convocabili restano sempre 23

La UEFA ha comunicato e ufficializzato l’ok all’ampliamento delle rose delle Nazionali per Euro 2020. Da 23 giocatori, i commissari tecnici potranno convocarne 26. In pratica si avranno a disposizione 3 calciatori in più a causa della pandemia da Covid 19. In ogni caso, i convocabili per le partite saranno sempre 23. In pratica ci saranno 3 calciatori di ogni squadra che finiranno in tribuna ad ogni match.