Euro 2020, ottavi di finale: Italia e Austria tornano ad affrontarsi dopo 23 anni

Dopo aver battuto l’Ucraina di Andriy Shevchenko per 1-0, l’Austria si è guadagnata l’accesso agli ottavi di finale di Euro 2020. Gli uomini del tedesco Franco Foda (suo padre era di Venezia) affronteranno nel prossimo turno l’Italia di Roberto Mancini. In un match non amichevole, la sfida fra Italia e Austria manca addirittura dai Mondiali di Francia del 1998 (2-1 per gli azzurri con i gol di Christian Vieri e Roberto Baggio). In amichevole invece, l’ultimo precedente riale all’agosto 2008, con la partita che finì 2-2.