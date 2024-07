Euro 24, la Spagna perde Pedri: confermata la distorsione al ginocchio

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La Spagna perde Pedri, Euro 2024 finito per il giocatore delle Canarie. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore della Roja, finito a terra dopo uno scontro con Kroos nei quarti con la Germania, hanno confermato la distorsione del legamento laterale interno di secondo grado del ginocchio sinistro già evidenziata dai primi controlli effettuati durante l'intervallo del match.

Pedri non potrà giocare e aiutare la Spagna in semifinale, ma resterà in campo per sostenere i suoi compagni di squadra. "Dopo gli esami effettuati, Pedri González ha riportato una distorsione laterale interna di grado 2 del ginocchio sinistro. Il calciatore rimarrà con i suoi compagni fino alla fine del torneo" scrive la federazione. Lo stop, in base alle valutazioni dei medici è di un mese, un mese e mezzo. (ANSA).