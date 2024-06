Euro U17, Camarda e Liberali titolari in semifinale. Il portiere Longoni ai box

L'Italia under 17 è pronta a scendere in campo per le semifinali dell'Europeo di categoria che si sta giocando a Cipro. L'avversaria di giornata, calcio di inizio 19.30, è la Danimarca e gli Azzurrini del Ct Massimiliano Favo si affideranno soprattutto ad alcuni talenti rossoneri. Il numero 9 è Francesco Camarda e dietro di lui gioca il fido compare Mattia Liberali. Tra i pali solitamente c'è Alessandro Longoni che però oggi dovrà rinunciare a prendere parte alla partita. Il motivo comunicato dal Milan: "A seguito di un contrasto durante la gara della Nazionale Under 17 Italia Inghilterra, valida per i Quarti dell'Europeo di categoria, il portiere rossonero Alessandro Longoni ha subito una "concussion" per cui è stato attivato il protocollo UEFA. Il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo, ma dovrà necessariamente osservare 7 giorni di riposo (a partire dal giorno del trauma) motivo per cui non sarà disponibile per la Nazionale sia in Semifinale contro la Danimarca che nell'eventuale finale".

Sono invece regolarmente in campo Camarda, Liberali e Sala che, proprio con lo sfortunato portiere, erano stati assoluti protagonisti della vittoria ai quarti contro l'Inghilterra. Questa la formazione ufficiale degli Azzurrini:

DANIMARCA (4-3-3): Breum-Harild; Gustafsen, Sondergaard, Markmann, Andersen; Hojer, Hyseni, Lassen; Abildgaard, Obi, Risnaes. A disp.: de Paoli, During, Ankamafio, Lutzhoft, Heyde, Moalem, Jorgensen, Johanssen, Tornvig Hansen. All. Mikkelsen

ITALIA (4-3-1-2): Pessina; Benjamin, Natali, Verde, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi. A disp.: Nunziante, Ballo, Nardin, Garofalo, Mantini, Lontani, Orlandi, Lauricella, Campaniello. All.: Favo