Euro U19, Italia all'esame Belgio: una vittoria per la qualificazione. Bollini: "Faremo la partita"

Fonte: figc.it

MilanNews.it

Belgio ultimo ostacolo per la qualificazione alle fasi finali dell’Europeo. Domani (28 marzo, alle 12), allo Stadion Obervieland di Brema, si disputerà l’ultimo match della fase élite. Gli Azzurrini, dopo aver sconfitto i padroni di casa della Germania (3-2) e pareggiato (0-0) con la Slovenia, sono attesi dall’ultimo sforzo contro i diavoli rossi per conquistare la prima posizione – unico posto disponibile - del gruppo 2 e volare a Malta dove dal 3 al 16 luglio si svolgerà la fase finale della rassegna continentale. L’Italia, con 4 punti, è prima e la vittoria le darebbe la certezza matematica del passaggio del turno; potrebbe essere sufficiente un pareggio ma in questo caso la Slovenia, che se la vedrà con la Germania (alle 12, Weser Stadion di Brema), oramai fuori dal torneo, nel caso dovesse vincere con due gol di scarto, eliminerebbe i ragazzi di Alberto Bollini.

Che avrà il suo da fare per riassemblare la squadra, orfana di Kayode e Regonesi (per squalifica, due gialli accumulati) e Hasa, indisponibile per un risentimento muscolare: “ I ragazzi – dichiara il tecnico Azzurro – hanno attinto le forze dalla solidità del gruppo, dal senso del gioco e dalla adattabilità. A livello emotivo, sono sempre stati bravi in passato a gestire e a superare delle fasi anche molto complicate. Domani non si può pensare ad altro che a fare noi la partita. Ma sono dispiaciuto perché già nella gara contro la Slovenia abbiamo dovuto rinunciare alla linea offensiva (Koleosho, D’Andrea e Hasa, per motivi diversi) e domani, che abbiamo di fronte una squadra molto offensiva, con due esterni che giocano nella prima Serie belga, saremo costretti a rinunciare ai nostri due terzini, Kayode e Regonesi. Dovremo essere molto concentrati e sereni”.

Il Belgio proviene da due pareggi, il primo con la Slovenia (0-0), il secondo con la Germania (1-1) e solo la conquista dei tre punti garantirebbe la prima posizione nel girone e il passaggio del turno. I belgi giocano il 4-3-3 e tra loro, spiccano il capitano Mario Stroeyckens e Noah Sadiki, attaccante e difensore dell’Anderlecht con esordio in Conference e una conoscenza del campionato Primavera, Samuel Mbangula, attaccante della Juventus.

Il capitano, Giacomo Faticanti è fiducioso e suona la carica: “Sarà una battaglia: vogliamo vincere entrambi e per loro i tre punti sonno essenziali per superare il turno. La squadra belga è molto dotata sia dal punto di vista sia fisico che tecnico. Dovremo imporre il nostro gioco, senza timori e calcoli. Abbiamo tutti i mezzi per farlo. Dobbiamo essere tranquilli e certi delle nostre capacità, come abbiamo fatto finora. Vogliamo tutti questo Europeo”.

Lista dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’andrea (Sassuolo), Francesco Esposito ( Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).

Calendario degli incontri e classifica - Gruppo 2