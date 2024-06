Euro2024, i primi risultati negli ottavi di finale: l'Italia torna a casa, mentre la Germania vince e passa ai quarti

Arrivani i primi responsi delle squadre che hanno giocato ieri gli ottavi di finale di Euro2024, tra la delusione dell'Italia e la conferma della Germania.

Italia a casa (giustamente)

La Svizzera manda a casa l'Italia di Spalletti con un netto 2-0, l'avventura ad Euro 2024 degli Azzurri termina agli ottavi di finale: decidono i gol di Freuler e Vargas, uno per tempo. Ancora novanta minuti interamente in panchina per il rossonero Noah Okafor, nuovamente inutilizzato dal ct elvetico Yakin.

La Germania vince contro la Danimarca: Havertz e Musiala

La Germania di Julian Nagelsmann vince contro la Danimarca 2-0 e strappa così il pass per i quarti di finale. Nonostante qualche difficoltà nel primo tempo, con i danesi in rete con Andersen ma annullata per fuorigioco, i tedeschi hanno successivamente saputo gestire ritmi e intensità. Le due reti, siglate prima da Kai Havertz su rigore e successivamente da Jamal Musiala entrambe nella ripresa, hanno sancito la vittoria della Germania, sempre più quotata per vincere la competizione. L'avversario dei tedeschi sarà la vincente tra Spagna e Georgia.

Il tabellone degli Ottavi di finale aggiornato

Svizzera 2 – 0 Italia – sabato 29 giugno, ore 18

Germania 2 – 0 Danimarca – sabato 29 giugno ore 21

Inghilterra – Slovacchia – domenica 30 giugno, ore 18

Spagna – Georgia – domenica 30 giugno, ore 21

Francia – Belgio – lunedì 1 luglio, ore 18

Portogallo – Slovenia – lunedì 1 luglio, ore 21

Romania – Olanda – martedì 2 luglio, ore 18

Austria – Turchia – martedì 2 luglio, ore 21