Euro24, la migliore squadra del torneo: solo un giocatore della Serie A, è il rossonero Maignan

Euro 2024 è terminato, con la Spagna campione grazie alla vittoria in finale contro l’Inghilterra per 2-1. L’account ufficiale UEFA del torneo ha pubblicato quella che è stata scelta come migliore squadra del torneo, con i migliori 11 calciatori che hanno giocato l’Europeo. Tantissima Spagna ovviamente, ma c’è spazio anche per Francia, Inghilterra e Svizzera. È presente un solo giocatore della Serie A, il rossonero Mike Maignan. Questa la formazione: Maignan; Walker, Akanji, Saliba, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Nico Williams; Musiala.