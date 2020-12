Europa League, Gruppo H, testa a testa a distanza tra Milan e Lille per il primo posto del girone

Nel Gruppo H di Europa League, quello che comprende anche il Milan, le squadre qualificate sono già note, ovvero i rossoneri e il Lille, ma resta da decidersi il posizionamento finale dei due club in vista del sorteggio dei sedicesimi di finale. Il Milan passa come primo se batte lo Sparta Praga in Repubblica Ceca e contemporaneamente i francesi non battono il Celtic in Scozia. Il Lille si qualifica come primo con una vittoria o se il Milan non batte i cechi.

GRUPPO H

Il Lille (11) è già qualificato e passerà come primo del girone con una vittoria o se il Milan non vincerà.

L'AC Milan (10) è qualificato e passerà come primo vincendo contro lo Sparta Praga se il Lille non vincerà.

Lo Sparta Praha (6) è già eliminato.

Il Celtic (1) è già eliminato.