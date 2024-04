Europa League, Milan-Roma sarà il 20° euroderby italiano: i precedenti

Il grande appuntamento di aprile è alle porte: giovedì 11 aprile il Milan ospiterà a San Siro la Roma per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il ritorno si giocherà una settimana dopo, il 18 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta del ventesimo derby italiano in Europa. Una situazione in cui il club rossonero si è ritrovata tantissime volte: ben 7 i precedenti per il Diavolo, due dei quali sono recentissimi, l'anno scorso contro Napoli e Inter in Champions League. Il bilancio per il Milan è di 5 vittorie e 2 sconfitte; per la Roma sono due precendenti, uno vittorioso e l'altro amaro. Di seguito tutti i precedenti degli euroderby italiano, proposti in ordine cronologico.

TUTTI I PRECEDENTI

1) Ottavi di Finale di Coppa dei Campioni 1985/1986: Verona-Juventus (0-0, 0-2)

2) Quarti di Finale di Coppa Uefa 1988/1989: Juventus-Napoli (2-0, 0-3 dts)

3) Finale di Coppa Uefa 1989/1990: Juventus-Fiorentina (3-1, 0-0)

4) Supercoppa Uefa 1990: Sampdoria-Milan (1-1, 0-2)

5) Quarti di Finale di Coppa Uefa 1990/1991: Atalanta-Inter (0-0, 0-2)

6) Finale di Coppa Uefa 1990/1991: Inter-Roma (2-0, 0-1)

7) Supercoppa Uefa 1993: Parma-Milan (0-1, 2-0)

8) Quarti di Finale di Coppa Uefa 1993/1994: Cagliari-Juventus (1-0, 2-1)

9) Semifinale di Coppa Uefa 1993/1994: Cagliari-Inter (3-2, 0-3)

10) Finale di Coppa Uefa 1994/1995: Parma-Juventus (1-0, 1-1)

11) Finale di Coppa Uefa 1997/1998: Lazio-Inter (0-3)

12) Semifinale di Intertoto 1998/1999: Bologna-Sampdoria (3-1, 0-1)

13) Semifinale di Champions League 2002/2003: Milan-Inter (0-0, 1-1)

14) Finale di Champions League 2002/2003: Milan-Juventus (3-2 dtr)

15) Quarti di Finale di Champions League 2004/2005: Milan-Inter (2-0, 3-0 a tavolino)

16) Ottavi di Finale di Europa League 2013/2014: Juventus-Fiorentina (1-1, 1-0)

17) Ottavi di Finale di Europa League 2014/2015: Fiorentina-Roma (1-1, 3-0)

18) Quarti di Finale di Champions League 2022/2023: Milan-Napoli (1-0, 1-1)

19) Semifinale di Champions League 2022/2023: Milan-Inter (0-2, 0-1)