Europa League, sarebbe possibile una finale tutta italiana o tutta inglese

Sono stati sorteggiati questa mattina i quarti di finale dell'Europa League 2023/24. La certezza è che avremo almeno una italiana in semifinale ma sarà impossibile averne tre vista la sfida tra Milan e Roma, due squadre che si affronteranno per la prima volta in campo europeo.

E' possibile una finale tutta italiana visto che l'Atalanta è dall'altro lato del tabellone, anche se la squadra di Gasperini affronterà il Liverpool, la grande favorita per la vittoria finale. Proprio i reds il prossimo 22 maggio a Dublino potrebbero dar vita a una sfida tutta inglese visto che il West Ham - squadra che nella scorsa stagione ha vinto la Conference League - è dall'altro lato del tabellone.

Europa League, quarti di finale - Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

Europa League, finale - 22 maggio, Aviva Stadium (Dublino)