Europa League, sedici club con ranking superiore al Milan: rischio molto alto di un playoff da non testa di serie

Con le vittorie di APOEL, Malmo, Partizan e Steaua al primo turno di qualificazione, ci sono sedici club con un ranking superiore al Milan tra quelli impegnati nella corsa all'Europa League. Lunedì ci saranno i sorteggi per il secondo turno, mentre martedì per il terzo, dove i rossoneri saranno teste di serie. Perché ciò accada anche per il playoff, tuttavia, è necessario che almeno quattro squadre siano sconfitte nel prossimo turno, ad esclusione di Besiktas, Sporting, PSV e Viktoria Plzen che cominceranno dal terzo turno (e il loro ranking verrà mantenuto da loro o dalle avversarie che eventualmente riusciranno a superarli). Le teste di serie del playoff sono solo 13, per questo motivo il Milan, il prossimo 18 settembre, rischia tantissimo di finire nella metà meno "nobile" dell'urna.

Questi i club con ranking superiore al Milan (19.000):

Tottenham Hotspur: 85.000

Basilea: 58.500

Besiktas: 54.000

Sporting 50.000

Copenhagen CC: 42.000

PSV Eindhoven 37.000

Wolfsburg: 36.000

Viktoria Plzeň 34.000

APOEL: 27.500

BATE Borisov: 24.000

Galatasaray: 23.500

Malmö 22.000

Partizan: 22.000

Standard Liegi: 20.500

FCSB: 20.500

Granada: 20.456