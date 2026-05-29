Europa League, tutte le possibili avversarie del Milan

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Svelate le possibili avversarie del Milan in quella che sarà l'edizione di Europa League 2026/2027. Il Milan ne farà purtroppo parte

E' una situazione difficile e di continui movimenti quella del Milan, ancora in cerca del proprio direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione. Infatti, a causa della sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Milan non si è qualificato per 1 punto alla Champions League e quindi, essendo arrivato quinto in classifica, parteciperà all'Europa League 2026-2027. Di seguito le squadre che sono già qualificate insieme ai rossoneri.

Inghilterra: Bournemouth, Sunderland

Italia: Juventus, Milan

Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo

Germania: Hoffenheim, Bayer Leverkusen

Francia: Marsiglia, Rennes

Olanda: AZ., Twente

Portogallo: Torreense

Turchia: Trabzonspor

Danimarca: Midtiylland

Austria: Salisburgo