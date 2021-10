Europei 2022, l'Italia Femminile pesca bene: girone con Francia, Belgio e Islanda

Si è appena concluso il sorteggio dei gironi per l'Europeo femminile del 2022 in Inghilterra. L'Italia di Milena Bertolini, che era stata inserita in seconda fascia, è stata inserita nel Girone D con Francia, Belgio e Islanda. Un girone non impossibile per le azzurre che hanno evitato lo spauracchio Danimarca in terza fascia. Negli altri gironi sorride l'Inghilterra, sorteggiata con Austria, Norvegia e le cugine dell'Irlanda del Nord, mentre non possono fare altrettanto Germania e Spagna che troveranno sulla loro strada la Danimarca e la Finlandia. Nel Girone C invece le campionesse in carica dell'Olanda sfideranno Svezia, Svizzera e Russia. Questi i gironi dell'Europeo femminile:

Gruppo A: Inghilterra, Irlanda del Nord, Austria, Norvegia

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Olanda, Svezia, Svizzera, Russia

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda