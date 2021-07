Europei: azzurri a Monaco, nel pomeriggio la rifinitura

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 01 LUG - La nazionale italiana di calcio è atterrata poco dopo mezzogiorno a Monaco di Baviera, dove domani sera alle 21 affronterà il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Alle 17.45 allo stadio si presenteranno in conferenza stampa il ct Roberto Mancini e un calciatore, mentre alle 18.30 è in programma la rifinitura. Il Belgio invece ha preferito effettuare l'ultimo allenamento in patria, nel ritiro di Tubize, vicino a Bruxelles: come ieri, almeno nella prima parte della seduta aperta alla stampa, non hanno partecipato Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Sulle loro condizioni sono attesi aggiornamenti da parte del ct belga Roberto Martinez, che parlerà alla stampa alle 19.45, assieme ad Axel Witsel. (ANSA).