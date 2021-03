Europei, Gravina spera di avere il 30% degli spettatori sugli spalti

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, si auspica di inaugurare Euro 2020 a Roma l’11 giugno 2021, con almeno il 30% dei tifosi presenti sugli spalti. La partita d’esordio, che sarà Italia-Turchia, potrebbe non giocarsi completamente a porte chiuse. Sul tema tifosi era intervenuto nei giorni scorsi anche il Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che aveva spiegato: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica certezza che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di EURO 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire la presenza di tifosi durante le partite. Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile andremo avanti in 10 o 11 Paesi nel caso in cui una sede non dovesse soddisfare le condizioni richieste”. Sia la FIGC che la UEFA, sperano di poter aprire parzialmente al pubblico gli stadi in vista della manifestazione. Bisognerà però attendere ancora un po’ per vedere gli sviluppi della pandemia da Coronavirus.