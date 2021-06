Europei, Ronaldo: "Covid? Non ne possiamo più, non solo noi giocatori"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il Covid "non è un elemento chiave" all'Europeo. Ne è convinto Cristiano Ronaldo, alla vigilia del debutto nel torneo con il Portogallo, privo di Joao Cancelo proprio per il virus. "È un peccato che sia positivo ma siamo tranquilli in squadra. Di Covid nemmeno parliamo - ha detto alla vigilia del match con l'Ungheria -, non ne possiamo più, non solo noi giocatori. Tutta la gente del mondo è stanca. Sappiamo come conviverci, è una situazione triste ma siamo concentrati. Siamo pronti, niente ci scuote, qualsiasi cosa succeda fuori non ci tocca. Rispettiamo ogni regola ma siamo concentrati solo sul calcio, non parliamo di altro". (ANSA).