Europei U19, azzurri in campo per la conquista delle semifinali: le formazioni ufficiali di Italia-Ucraina

Europei U19, azzurri in campo per la conquista delle semifinali: le formazioni ufficiali di Italia-UcrainaMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Andrea La Manna
Di seguito le formazioni ufficiali di Ucraina-Italia dell’Europeo U19.

Tra pochi minuti scenderanno in campo Italia e Ucraina per l'ultima partita decisiva del girone dell'Europeo U19. In caso di punti gli azzurrini conquisteranno le semifinale, in caso di 3 punti si passerà alla fase successiva da primi in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UCRAINA U19 (4-2-3-1): Marchenko; Malov, Dhtiar, Sherstiuk, Kokodyniak; Plish, Soroka; Liusin, Olychenko, Hubenko; Popov. All. Mykhailenko.

ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Marello; Mantini, Sala, Wiafe; Coletta, Idrissou, Elimoghale. All. Bollini.