Ordine elogia Ramos: "Contro la Crozia Gonçalo è stato il salvatore della patria"

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Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha parlato così di Rafael Leao, che è in uscita dal Milan, e di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante rossonero in gol contro la Croazia.

Un breve estratto delle sue considerazioni:

"Rieccoli. Puntuali come i temporali di questa estate africana ecco spuntare all'orizzonte del mondiale XXL un paio di portoghesi che sono diventati croce e delizia dei milanisti. La croce, con riferimento specifico agli ultimi due anni, è naturalmente Rafa Leao, il fuoriclasse mancato che promette sempre e mantiene poco arrivato negli USA col compito dichiarato di recuperare il tempo perso con Allegri e l'ultimo Milan e preparare il terreno a un trasloco in Premier league. L'incipit non è stato esaltante, anzi si sono moltiplicati gli inviti a trovare un amatore e a portare in dote al Milan una cifra che si aggiri tra i 50 e i 60 milioni. Contro la Croazia però ha dato segnali di rinascita adesso che non gioca più nella gabbia di Allegri (3-5-2) e non è più tormentato dalla pubalgia che lo ha condizionato per molti mesi. Un bel destro da fuori area e quel cross liftato per la testa di Gonçalo Ramos (nella foto con CR7) sono stati il suo contributo alla causa portoghese. Poi è toccato a Ramos fare ancora una volta il salvatore della patria con volo sospeso per deviare nell'angolo imprendibile il suggerimento del sodale".