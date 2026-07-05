MN - Ambrosini torna sulla finale di Instabul: "Si è chiusa la ferita ma è restata la cicatrice"

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Nel corso del quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Massimo Ambrosini, ex centrocampista che ha vestito la maglia del Milan tra il 1995 e il 2013, periodo intervallato da un prestito di una stagione al Vincenza. In rossonero Ambrosini ha vinto 4 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 1 Mondiale per Club FIFA, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppa italiana. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Manchester 2003, Atener 2007: quale ti resta più addosso e perché?

"Io personalmente ti dico Atene perché l'ho giocata. Vivere da protagonista una stagione di Champions è rimasta di più, rispetto all'altra che dal punto di vista cronologico, delle avversarie affrontate, è stata diversa. Nel 2003 vinciamo semifinale con l'Inter e finale con la Juve, quindi a livello di rivalità è anche di qualità di gioco quella squadra era più forte rispetto a quella che nel 2007 vince con il Liverpool. Però sai, quando sai di essere titolare di una squadra e vivere tutto dall'inizio alla fine da protagonista ti lascia un senso di compiutezza diverso".

Instabul 2005: hai mai rivisto quella partita? Che successe veramente?

"Non l'ho rivista perché l'ho vista, non avendola giocata. Mi è bastata vederla dalla tribuna, perché ero infortunato. Io dico sempre da 20 anni: quando perdi partite di quel tipo, di quel livello, di quell'importanza, e in quel modo, niente la può rimarginare. Se vogliamo fare i filosofi, chiudi la ferita ma resta la cicatrice, perché quella roba lì la guardi, ti rimane. È giusto che sia così. Il calcio ci ha messo nelle condizioni di rimarginarla nel modo migliore, rigiocandola due anni dopo con la stessa squadra, ma poi anche se la vinci quella roba ti rimane".