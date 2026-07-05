MN - Ambrosini: "Le champions o essere stato capitano del Milan? Le emozioni in Coppa Campioni furono uniche"

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Le considerazioni di Massimo Ambrosini in esclusiva per MilaNews.it prese dal quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews

Nel corso del quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Massimo Ambrosini, ex centrocampista che ha vestito la maglia del Milan tra il 1995 e il 2013, periodo intervallato da un prestito di una stagione al Vincenza. In rossonero Ambrosini ha vinto 4 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 1 Mondiale per Club FIFA, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppa italiana. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Se devi scegliere: sei più orgoglioso delle Champions vinte o di essere stato capitano del Milan?

"Ti dico le Champions, perché alla fine regalano soddisfazione alla squadra, ai tifosi e a te. È chiaro che aver fatto il capitano è qualcosa di memorabile, ma più una questione personale. Le vittorie sono le cose che rimangono per sempre".