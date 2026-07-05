Bennacer, Milan ormai lontano: l'algerino intenzionato a lasciare definitivamente l'Italia

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L'estate de Milan prosegue, questa volta con un briciolo di speranza ed ottimismo. Sì perchè il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan. Sicuramente il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo ormai imminente del difensore della Lazio Mario Gila, possono ridare un senso al valore della rosa dei rossoneri, ancora ricca di esuberi e situazioni da gestire nelle prossime settimane. Le idee della dirigenza rossonera però non sono finite qui: spunta nuovamente il nome del talento del Real Madrid, Victor Valdepenas.

MORETTO SU FOFANA

Riportata da Matteo Moretto la notizia riguardante Ismael Bennacer. Infatti, il mediano algerino cambierà agenti e si rimetterà sul mercato, sarà addio al Milan in estate. I suoi nuovi procuratori, sotto l'agenzia di Ramadani lavoreranno alla sua uscita dopo l’operazione Dinamo Zagabria in prestito.