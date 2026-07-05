Fofana-Milan, il francese in uscita: i numeri con la maglia rossonera

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Il futuro di Youssouf Fofana sembrerebbe sempre più lontano dall'Italia e dal Milan. Sì perchè quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso.

FOFANA-MILAN: I NUMERI DEL FRANCESE IN ROSSONERO

Ora la situazione è totalmente rivoluzionata: siamo in estate ed il calciatore è in uscita, anche se stado alle ultime notizie tutto passerà, come sempre dalle scelte e idee di mister Amorim. I primi giorni della preparazione estiva a Milanello potrebbero già confermare (o no) la scelta di salutare Fofana già questa estate. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist.