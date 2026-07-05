Pellegatti: “Pur di rompere al Milan si fanno le pulci sul prezzo, queste elucubrazioni da commercialista non mi interessano”

Pellegatti: “Pur di rompere al Milan si fanno le pulci sul prezzo, queste elucubrazioni da commercialista non mi interessano”
Oggi alle 16:48News
di Andrea La Manna
Pellegatti risponde alle critiche rivolte al Milan per il prezzo di Goncalo Ramos.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha risposto a tutte le critiche arrivate al Milan per il prezzo definito eccessivo di Goncalo Ramos. Queste le sue parole. 

"Si può andare a discutere se sia eccessivo il costo, ma a me francamente tutte queste elucrubazioni da commercialista sul fatto del costo o non costo è non mi interessano. È un problema del Milan che li ha tirati fuori, è un problema di Cardinale che li ha tirati fuori, non è un nostro problema. Noi siamo  diciamo innamorati del Milan e speriamo che venga costruito un Milan forte. Non andiamo a vedere, non è un problema nostro con quali mezzi economici verrà rinforzato il Milan. Non è un problema nostro. Pur di rompere le scatoline al Milan si va a dire "Ma quanto è costato?".