Milan, otto giorni al raduno. Il calendario delle amichevoli estive del Diavolo
Tra otto giorni il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello agli ordini di Ruben Amorim, nominato nuovo allenatore rossonero al posto dell'esonerato Max Allegri. In attesa del raduno e delle prossime mosse di mercato del club di via Aldo Rossi, i rossoneri hanno già programma quattro amichevoli estive.
Ecco il programma completo:
1) 25 luglio, Celtic-Milan - Celtic Park, Glasgow (Scozia)
2) 5 agosto, Milan-Inter - Optus Stadium, Perth (Australia)
3) 8 agosto, Chelsea-Milan - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
4) 15 agosto, Milan-Manchester United - Tarczynski Stadium, Breslavia (Polonia)
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