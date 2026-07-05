Milan, otto giorni al raduno. Il calendario delle amichevoli estive del Diavolo

Milan, otto giorni al raduno. Il calendario delle amichevoli estive del Diavolo
© foto di AC Milan
Oggi alle 17:36News
di Enrico Ferrazzi

Tra otto giorni il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello agli ordini di Ruben Amorim, nominato nuovo allenatore rossonero al posto dell'esonerato Max Allegri. In attesa del raduno e delle prossime mosse di mercato del club di via Aldo Rossi, i rossoneri hanno già programma quattro amichevoli estive. 

Ecco il programma completo: 

1) 25 luglio, Celtic-Milan - Celtic Park, Glasgow (Scozia)
2) 5 agosto, Milan-Inter - Optus Stadium, Perth (Australia)
3) 8 agosto, Chelsea-Milan - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
4) 15 agosto, Milan-Manchester United - Tarczynski Stadium, Breslavia (Polonia)