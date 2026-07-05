Pellegatti sul mercato: “Diverse cessioni da fare, in difesa un nome potrebbe essere Valdepenas”

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Carlo Pellegatti parla del mercato in uscita dei rossoneri e di un possibile innesto in difesa.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla del mercato rossonero, facendo il punto sui giocatori in uscita e su un possibile innesto in difesa. Queste le sue parole.

"Si va avanti dunque con la cessione di Leao, con la cessione di Tomori, con la cessione di Fofanà, con la la cessione di Loftus-Cheek, con la cessione di Gimenez, e attenzione al porto di Farioli. Attenzione al porto di Farioli, se non cambia idea e se non trova altri attaccanti, il porto di Farioli andrà a prendere proprio Gimenez. E poi prossimo acquisto non so, mi hanno detto che prossimi acquisti non saranno comunque giocatori di fascia. Credo che si punti all'altro difensore centrale forte. Attenzione, anche se sinceramente penso ad altro, a Victor Valdepenas, seguito da parecchi mesi da Gardiner e Tare".