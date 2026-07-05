Upamecano spegne i sogni dei Blancos: “Olise? Resta, resta”

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Upamecano assicura i tifosi del Bayern che Olise resterà in Germania.

Ieri sera la Francia ha battuto a fatica il Paraguay e si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale. Nel post partita, il difensore de Les Bleus Upamecano ha parlato del futuro di Olise, suo connazionale e compagno di squadra al Bayern Monaco, chiudendo di fatto ogni speranza a Florentino Perez e ai tifosi dei Blancos. Queste le sue parole."Olise? Resta, resta".

Inoltre, qualche giorno fa, il presidente del Bayern aveva detto, riferendosi al suo collega del Real: "Dite a Florentino di non fargli perdere tempo, Olise non è in vendita. Non verrà ceduto". Il Real Madrid resta vigile ma l'affare sembra veramente non poter decollare.