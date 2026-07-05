Un ex Senegal accusa Nicolas Jackson di esser stato ubriaco al Mondiale: la risposta

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Bufera su Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea e del Senegal, accostato al Milan, accusato di essere stato ubriaco durante il Mondiale

Il Mondiale del Senegal è finito nella maniera più beffarda possibile: in vantaggio di 2-0 sul Belgio fino al minuto 85, la formazione africana è stata rimontata prima del duplice fischio e poi ha subito la rete del sorpasso all'ultimo secondo del supplementare su calcio di rigore. Non è ancora finito, però il Mondiale di Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea, l'ultimo anno al Bayern Monaco e accostato anche al Milan prima dell'arrivo di Gonçalo Ramos, che è stato accusato da un ex nazionale del Senegal.

JACKSON UBRIACO AL MONDIALE: IL CENTRAVANTI SI DIFENDE

L'ex Nazionale senegale Paul Keita non le ha mandate a dire contro Nicolas Jackson sulla stampa locale, affermando: "Durante il Mondiale era talmente ubriaco che non riusciva ad allenarsi". La risposta dell'attaccante non è tardata ad arrivare, all'interno delle storie Instagram: "Vedo cosa si dice di me. E falso. Non bevo alcolici, non ne ho mai bevuti. Amo troppo questa maglia e rispetto troppo i miei compagni di squadra per comportarmi in modo non professionale. Smettila di mentire, idiota. Nessuno sa nemmeno che hai giocato per il nostro Paese. Sei un ex giocatore del Senegal e stai mentendo sui giocatori. Concentrati sulla tua carriera invece di dire che bevo alcolici"