Freitas: "Ramos non mi sembra giocatore da 75 milioni. Quando paghi così, ti aspetti un killer"

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Carlos Freitas, direttore sportivo portoghese, ha parlato della cifra che il Milan ha sborsato per acquistar il centravanti Gonçalo Ramos

Il nuovo attaccante del Milan, il portoghese Gonçalo Ramos, si è già messo in mostra da quando è diventato ufficialmente rossonero: suo il bellissimo gol che ha qualificato il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale al 94° della partita contro la Croazia. Il centravanti arriverà però a Milanello con un peso non indifferente: l'onere di essere l'acquisto più costoso della storia del Milan. A parlare di questo è stato il direttore sportivo lusitano Carlos Freitas, ospite di Carlo Pellegatti sul canale YouTube.

MILAN, RAMOS NON È UN GIOCATORE DA 75 MILIONI

Il parere di Carlos Freitas su Gonçalo Ramos nuovo centravanti del Milan: "Onestamente Ramos non sembra un giocatore da 75 milioni di euro. Se farà 20 gol in Italia, sarei stupito. Ramos non mi sembra un giocatore di area, gli piace pressare i difensori. Ogni tanto questa capacità di lavoro gli fa perdere un po’ di lucidità nell’ultimo momento, la freddezza dell’attaccante-killer. Non vi aspettate un Inzaghi o uno Sheva, sarà molto apprezzato da compagni e allenatore per la capacità di lavoro. Quando Ramos giocava con Schmidt al Benfica, lo faceva giocare nei tre dietro la punta, al centro, per il suo impegno. È un giocatore di squadra e diventerà importante, nessuno dirà che non suda la maglia o che non rispetta il blasone. Però gli hanno messo uno zaino troppo pesante sulle spalle con questi 75 milioni: uno quando paga una cifra così si aspetta un killer dentro l’area".