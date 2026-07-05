Tevez promuove Maldini: "Perfetto come dt. Basta vedere cosa ha fatto al Milan"
L'elezione del nuovo presidente federale Giovanni Malagò è avvenuta lo scorso 22 giugno ma ancora non sono arrivate novità concrete su chi potrà essere il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana. Ci sono soprattutto due nomi in lizza, quello di Antonio Conte e quello di Roberto Mancini. Prima di questa scelta, però, Malagò vorrebbe istituire un nuovo ruolo come quello di direttore tecnico, a cui affidare la scelta e la gestione della Nazionale. Come candidato avrebbe individuato, e anche già incontrato, Paolo Maldini.
TEVEZ PROMUOVE PAOLO MALDINI COME DT
Un giudiizo a favore insospettabile per Paolo Maldini come dt è arrivato dalla voce di Carlos Tevez, ex centravanti di Argentina e Juventus, come riporta SportMediaset che riferisce le sue dichiarazioni: "Ho visto che come direttore tecnico potreste prendere Maldini. Ecco, in quel ruolo lui è il massimo, basta vedere cosa ha fatto al Milan. L'ho conosciuto di persona, è veramente in gamba. Se riusciste a fare l'accoppiata. Conte-Maldini, sareste a posto. lo invece ho chiuso con il Talleres, ora non ho squadra, vediamo".
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