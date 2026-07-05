Mondiali, Brasile-Norvegia si giocano i quarti di finale: le formazioni ufficiali

Mondiali, Brasile-Norvegia si giocano i quarti di finale: le formazioni ufficialiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:36News
di Andrea La Manna
Di seguito le formazioni ufficiali di Brasile-Norvegia.

Alle ore 22:00 italiane, il Brasile di Ancelotti scenderà in campo per sfidare la Norvegia, capitanata da Erling Haaland, per conquistare i quarti di finale del Mondiale. Una sfida tra due squadre molto forti che hanno disputato un grande torneo fino a questo momento, anche se questa sera una abbandonerà la competizione. Di seguito le formazioni ufficiali.

BRASILE-NORVEGIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius; Cunha. Ct. Ancelotti

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct Solbakken