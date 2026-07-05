Jashari, Mondiale da riserva: "La delusione c'è ma è l'allenatore a decidere"

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Ardon Jashari in conferenza stampa, dal ritiro della Svizzera, ha offerto le sue sensazioni sullo scarso minutaggio che gli è stato concesso

Tra gli otto giocatori del Milan rimasti in corsa nel Mondiale Nordamericano, giunti alla fase degli ottavi di finale, c'è anche Ardon Jashari con la Svizzera. Tra i milanisti coinvolti in Stati Uniti, Canada e Messico attualmente solo De Winter ha giocato meno del calciatore elvetico. Eppure, nell'anti-vigilia dell'ottavo contro la Colombia (martedì alle ore 22), il centrocampista del Milan è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro svizzero. Le sue parole riportate dal quotidiano rossocrociato Blick.

JASHARI RISERVA: LA DELUSIONE C'È

Le parole di Ardon Jashari, centrocampista del Milan e della Svizzera, sul suo ruolo da riserva con la Nazionale elvetica ai Mondiali: "La delusione c'è, è normale. Noi calciatori abbiamo sempre l'aspettativa di giocare, è il nostro lavoro. Ho detto Murat Yakin che sarei arrivato in ritiro con una buona energia e con il giusto atteggiamento, pronto a mettermi al servizio della squadra e ad aiutare ma alla fine è sempre l'allenatore a decidere chi va in campo"