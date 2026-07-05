Clamoroso ai Mondiali: tolta la squalifica a Balogun degli Stati Uniti!

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Incredibile scelta della FIFA che ha deciso di togliere la giornata di squalifica a Balogun degli Stati Uniti: sarà in campo negli ottavi contro il Belgio

Clamorosa decisione della FIFA direttamente dal Nord America. Secondo quanto riferisca il sito di Gazzetta.it, la federazione internazionale avrebbe deciso di togliere la squalfica a Folarin Balogun, centravanti degli Stati Uniti, in vista della partita contro il Belgio valida per gli ottavi di finale. L'attaccante americano era stato espulso con un cartellino rosso diretto nel corso del secondo tempo della gara vinta contro la Bosnia ai sedicesimi di finale.

BALOGUN, TOLTA LA SQUALIFICA: CLAMOROSO

La squalifica a Folarin Balogun ha del clamoroso e rischia di andare a creare un pericoloso precedente. Anche se in realtà di precedente ce ne è già uno abbastanza vicino. La FIFA ha deciso, appellandosi al codice disciplinare, all'articolo 27 ("l'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di un provvedimento disciplinare"), di sospendere la squalifica di Balogun, come fatto recentemente con Cristiano Ronaldo: squalificato per tre giornate a fine gironi di qualificazione ma poi sanzione ridotte a una per non fargli saltare nessuna gara del Mondiale in corso.